Італія

Ніколае Станчу поповнив склад Дженоа.

Атакувальний півзахисник Ніколае Станчу підписав контракт із Дженоа, передає офіційний сайт клубу.

За даними журналіста Ніколо Скіри, договір про співпрацю з 32-річним румуном розраховано до кінця червня 2027-го. "Россоблу" він представлятиме у футболці з 8-м номером.

Свій колишній клуб, а саме саудівський Дамак, гравець залишив на правах вільного агента. У ході вже завершеного сезону-2024/25 Станчу взяв участь у 30-ти матчах усіх турнірів, відзначившись п'ятьма голами й сімома асистами.

Ніколае — капітан збірної Румунії. На його рахунку 15 результативних ударів і дев'ять гольових передач у 81-му поєдинку за національну команду.

У 2022 році плеймейкер став найкращим гравцем своєї країни. На клубному рівні Станчу є чемпіоном Румунії (х2, ФКСБ), Бельгії (Андерлехт), Чехії (х2, Славія Прага) і Китаю (Ухань Трі Таунс).