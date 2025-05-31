Італія

Італійський фахівець, швидше за все, продовжить роботу у Серії А, очоливши Рому.

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні написав відкритий лист для вболівальників італійського клубу, в якому повідомив про відхід з клубу через дев'ять років роботи.

"Не було можливості висловити це раніше. Тільки в останні кілька годин я дійсно вирішив покласти край цій чудовій історії завдовжки дев'ять років. Але давайте не говоритимемо про прощання. Мені це не подобається.

Припинення моїх стосунків з клубом було виключно моїм рішенням, тож відповідальність не повинна покладатися на керівництво. Я просто зрозумів, що настав час зробити цей крок. Протягом сезону, що недавно завершився, я думав, як залишити команду на максимально високій позиції. І я залишаю її на третьому місці у турнірній таблиці, яка кваліфікувалась у Лігу чемпіонів, де вона зможе грати на найстатутніших стадіонах Європи.

З клубом нам вдалося досягти, безперечно, видатних результатів. Я хотів би зробити більше, мені це не вдалося, але ми все одно отримали багато задоволення від спільної роботи і я впевнений, що ви отримаєте його знову.

Ви запитаєте, чому я залишаю Аталанту. Через необхідність нових викликів, через довіру і нове натхнення, яке приходить разом з цим. Складний виклик? Дуже. Але йдеться про великий виклик, який хвилює мене та дає мені адреналін. Ми ще побачимось на площі Понтиди, обіцяю! До побачення!", — написав Гасперіні.

Під керівництвом Гасперіні Аталанта провела 439 матчів у всіх турнірах, у яких здобула 228 перемог, 101 раз зіграла внічию та 110 разів програла.

У сезоні-2023/24 Аталанта виграла Лігу Європи, а за підсумками цього сезону фінішувала на третьому місці, гарантувавши місце у Лізі чемпіонів.

Раніше була інформація, що 67-річний італієць підпише контракт із Ромою, в якій виступає український форвард Артем Довбик.