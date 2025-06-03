Італія

Італійський клуб вагається між хавбеком Шахтаря, гравцем Аякса та півзахисником Інтера — рішення за Конте.

Георгій Судаков може стати наступним українцем у Серії А — його кандидатура опинилася у шорт-листі Наполі на трансферне літо. Чемпіон Італії ще не визначився з головною ціллю для підсилення центру поля, однак півзахисник Шахтаря — серед основних претендентів, пише Calcionapoli24.

Окрім Судакова, неаполітанці активно стежать за Давіде Фраттезі з Інтера та Кеннетом Тейлором з Аякса. Кожен із трьох футболістів має унікальний набір якостей, тож Антоніо Конте разом із спортивним директором клубу мають обрати, хто найкраще відповідатиме тактичній моделі команди.

Очікується, що остаточне рішення щодо трансферу Наполі ухвалить найближчим часом, щоби не втратити ініціативу на ринку.

Нагадаємо, Судаков визнаний найкращим гравцем Шахтаря у травні.