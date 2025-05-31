Україна

Нагорода на прощання?

Півзахисника донецького Шахтаря Георгія Судакова визнали найкращим гравцем "гірників" за підсумками травня. Про це повідомляє прес-служба клубу.

У боротьбі за нагороду Судаков набрав 61% голосів серед вболівальників, випередивши Артема Бондаренка, Невертона та Валерія Бондаря.

Цього місяця 22-річний українець провів лише два матчі — він оформив дубль у матчі проти Інгульця (4:1), а також допоміг Шахтарю обіграти Динамо у фіналі Кубка України.

Цього сезону Судаков відіграв 37 матчів, у яких забив 15 голів та віддав шість гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Шахтар розпочне єврокубковий сезон з першого раунду кваліфікації Ліги Європи.