"Россонері" сподіваються завершити перехід зірки протягом найближчих днів.
Лука Модрич, Getty Images
03 червня 2025, 22:12
Центральний півзахисник мадридського Реала Лука Модрич уже найближчим часом може підписати контракт із Міланом, передає видання La Gazzetta dello Sport.
Повідомляється, що для 39-річного хорвата "россонері" підготували розрахований до кінця червня 2026-го договір про співпрацю з опцією продовження на ще один сезон. Гранд Серії А рішуче налаштований підписати зіркового гравця й хоче зробити це якнайшвидше.
У той же час журналіст Джанлука Ді Марціо повідомляє, що сторони вже досягли усної домовленості.
За даними GdS, протягом наступної кампанії Модрич може заробити в Мілані близько 3-3.5 млн євро фіксованою зарплатою. У той же час гроші не є головним фактором у визначенні свого майбутнього Лукою.
Нагадаємо, плеймейкер залишить Реал Мадрид після майже 13-ти років у футболці "бланкос". Із грандом Ла Ліги він здобув 28 трофеїв, провівши 591 матч у всіх турнірах, в яких відзначився 43-ма голами й 95-ма асистами.