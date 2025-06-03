Італія

"Россонері" сподіваються завершити перехід зірки протягом найближчих днів.

Центральний півзахисник мадридського Реала Лука Модрич уже найближчим часом може підписати контракт із Міланом, передає видання La Gazzetta dello Sport.

Повідомляється, що для 39-річного хорвата "россонері" підготували розрахований до кінця червня 2026-го договір про співпрацю з опцією продовження на ще один сезон. Гранд Серії А рішуче налаштований підписати зіркового гравця й хоче зробити це якнайшвидше.

У той же час журналіст Джанлука Ді Марціо повідомляє, що сторони вже досягли усної домовленості.

За даними GdS, протягом наступної кампанії Модрич може заробити в Мілані близько 3-3.5 млн євро фіксованою зарплатою. У той же час гроші не є головним фактором у визначенні свого майбутнього Лукою.

Нагадаємо, плеймейкер залишить Реал Мадрид після майже 13-ти років у футболці "бланкос". Із грандом Ла Ліги він здобув 28 трофеїв, провівши 591 матч у всіх турнірах, в яких відзначився 43-ма голами й 95-ма асистами.