Італія

Туринський клуб вирішив залишити його в складі на майбутні сезони.

Ювентус офіційно підтвердив, що французький захисник П'єр Калулу, який провів останній сезон у Турині на правах оренди, залишиться в клубі й надалі.

Гравець прибув до Ювентуса з Мілана минулого літа і швидко довів свою цінність, ставши ключовим елементом захисту "старої синьйори". За сезон він провів 39 матчів у всіх турнірах і навіть відзначився голом у важливому виїзному матчі проти Аталанти в Бергамо.

Наразі Калулу перебуває в розташуванні національної збірної Франції, однак невдовзі повернеться до Турина, щоб разом із командою готуватися до нових викликів, зокрема до участі у Клубному чемпіонаті світу, що пройде у США.

Раніше повідомлялось, що Ювентус прагне продовжити контракт із Савоною.