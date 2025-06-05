Туринський клуб вирішив залишити його в складі на майбутні сезони.
П'єр Калулу, Getty Images
05 червня 2025, 11:33
Ювентус офіційно підтвердив, що французький захисник П'єр Калулу, який провів останній сезон у Турині на правах оренди, залишиться в клубі й надалі.
Гравець прибув до Ювентуса з Мілана минулого літа і швидко довів свою цінність, ставши ключовим елементом захисту "старої синьйори". За сезон він провів 39 матчів у всіх турнірах і навіть відзначився голом у важливому виїзному матчі проти Аталанти в Бергамо.
Наразі Калулу перебуває в розташуванні національної збірної Франції, однак невдовзі повернеться до Турина, щоб разом із командою готуватися до нових викликів, зокрема до участі у Клубному чемпіонаті світу, що пройде у США.
Раніше повідомлялось, що Ювентус прагне продовжити контракт із Савоною.