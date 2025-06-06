Італія

"Россонері" можуть підписати найкращого бомбардира Серії А минулого сезону.

Італійський Мілан виявляє інтерес до нападника Аталанти Матео Ретегі. Про це повідомляє сайт журналіста Джанлуки Ді Марціо.

За інформацією джерела, на тлі інтересу з боку зарубіжних клубів до Луки Йовича та повернення Теммі Абрахама в Рому, "россонері" уважно стежать за 26-річним італійцем, який посідає одне з перших місць у списку пріоритетних цілей міланського клубу.

Зазначимо, що Ретегі став найкращим бомбардиром Серії А минулого сезону, забивши 25 голів у 35 матчах чемпіонату Італії.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 45 млн. євро.

У сезоні-2024/25 Матео Ретегі відіграв за Аталанту 49 матчів, забив 29 голів та віддав 9 результативних передач.