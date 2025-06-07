Італія

Італієць переїхав до Риму.

Новоспечений головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні висловився після свого призначення в римський клуб. Його слова наводить сайт журналіста Альфредо Педулли.

"Перші враження дуже хороші. Це великий виклик, а мені потрібні важливі виклики. Приїжджаю сюди з великою пристрастю, і це дало мені великий ентузіазм, на додаток до можливості, яку Раньєрі і клуб надали мені. Це ще й адреналін, якого я потребував.

Завдання — перетягнути вболівальників на наш бік. Мої команди завжди грали певним чином: інтенсивно і якісно, забиваючи багато голів, завжди думаючи про те, щоб забити більше, а не пропустити менше.

Мої характеристики відомі всім. Хотів би застосувати їх і в Ромі", — сказав Гасперіні.

Раніше повідомлялося, що Гасперіні планує взяти з собою Ретегі до Роми.