Італія

Клуб підтвердив продовження співпраці з хорватським фахівцем на наступний сезон, включаючи Клубний чемпіонат світу.

Туринський Ювентус поклав край будь-яким спекуляціям щодо майбутнього свого головного тренера. За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, клуб офіційно підтвердив, що Ігор Тудор залишається наставником команди і в наступному сезоні.

Рішення про продовження співпраці було озвучено гендиректором клубу Дам'єном Комоллі, який заявив: "Ми вирішили продовжити роботу з Ігорем для участі в Клубному чемпіонаті світу і не тільки, оскільки він залишиться і в наступному сезоні", — сказав функціонер.

Нагадаємо, Тудор очолив Ювентус у березні цього року. Під його керівництвом туринці п'ять разів перемогли, тричі зіграли внічию та один раз програли.

За підсумками сезону Ювентус фінішував на четвертому місці в Серії А, забезпечивши собі путівку до основного етапу Ліги чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що Вейга покинув Ювентус.