Клуб підтвердив продовження співпраці з хорватським фахівцем на наступний сезон, включаючи Клубний чемпіонат світу.
Ігор Тудор, Getty Images
10 червня 2025, 13:37
Туринський Ювентус поклав край будь-яким спекуляціям щодо майбутнього свого головного тренера. За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, клуб офіційно підтвердив, що Ігор Тудор залишається наставником команди і в наступному сезоні.
Рішення про продовження співпраці було озвучено гендиректором клубу Дам'єном Комоллі, який заявив: "Ми вирішили продовжити роботу з Ігорем для участі в Клубному чемпіонаті світу і не тільки, оскільки він залишиться і в наступному сезоні", — сказав функціонер.
Нагадаємо, Тудор очолив Ювентус у березні цього року. Під його керівництвом туринці п'ять разів перемогли, тричі зіграли внічию та один раз програли.
За підсумками сезону Ювентус фінішував на четвертому місці в Серії А, забезпечивши собі путівку до основного етапу Ліги чемпіонів.
Раніше повідомлялося, що Вейга покинув Ювентус.