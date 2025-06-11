Італія

Нова угода з 37-річним італійцем розрахована до літа 2026 року.

Болонья на своєму офіційному сайті оголосила про продовження контракту з захисником Лоренцо Де Сільвестрі.

Нова угода з 37-річним італійцем розрахована до літа 2026 року, тоді як попередній контракт закінчувався цього літа.

Минулого сезону Де Сільвестрі провів 19 матчів, у яких забив один гол.

За підсумками сезону Болонья посіла дев'яте місце у турнірній таблиці Серії А.

Раніше повідомлялося, що Джеко може поповнити склад Болоньї.