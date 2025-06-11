Нова угода з 37-річним італійцем розрахована до літа 2026 року.
Лоренцо Де Сільвестрі, ФК Болонья
11 червня 2025, 17:51
Болонья на своєму офіційному сайті оголосила про продовження контракту з захисником Лоренцо Де Сільвестрі.
Нова угода з 37-річним італійцем розрахована до літа 2026 року, тоді як попередній контракт закінчувався цього літа.
Минулого сезону Де Сільвестрі провів 19 матчів, у яких забив один гол.
За підсумками сезону Болонья посіла дев'яте місце у турнірній таблиці Серії А.
Раніше повідомлялося, що Джеко може поповнити склад Болоньї.