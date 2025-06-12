Італія

Іспанський тренер був запропонований FIGC як кандидат на посаду головного тренера "Скуадри Адзурри".

Рафа Бенітес, який наразі перебуває у статусі вільного агента, розглядається як один із потенційних кандидатів на посаду головного тренера збірної Італії.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, іспанського фахівця запропонували Федерації футболу Італії (FIGC) через посередника.

Наразі жодного рішення не ухвалено, однак ім’я Бенітеса з’явилося в переліку можливих наступників національного керманича. Іспанський тренер має чималий міжнародний досвід, адже раніше працював із такими клубами, як Ліверпуль, Інтер, Челсі, Реал Мадрид, Наполі, Ньюкасл, Евертон, Валенсія, Сельта та інші.

Після нещодавніх невдач "Скуадри Адзурри" на великих турнірах та звільнення Лучано Спаллетті, FIGC активно шукає варіанти для оновлення тренерського штабу. Як повідомлялося, Клаудіо Раньєрі відмовився очолити італійську збірну, тоді як Дженнаро Гаттузо готовий спробувати себе в цій ролі.