Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

"Адзуррі" шукають наступника Лучано Спаллетті.

Дженнаро Гаттузо може очолити збірну Італії, передає журналіст Ніколо Скіра.

Італія — Молдова 2:0 Відео голів та огляд матчу 09.06.2025

Повідомляється, що 47-річний італієць висловив свою готовність стати головним тренером "адзуррі" до чемпіонату світу-2026. Зараз саме він має найбільші шанси отримати роль наступника Лучано Спаллетті.

Гаттузо в червні 2025-го залишив Хайдук. Раніше він також працював із Марселем, Валенсією, Наполі (виграв Кубок Італії), Міланом, Міланом U-19, Пізою, ОФІ, Палермо й Сьйоном (граючий тренер).

На рахунку Дженнаро один гол у 73-х матчах усіх турнірів за італійську національну команду (2000-2010).

Раніше від посади керманича збірної Італії відмовився Клаудіо Раньєрі. Спаллетті після останнього матчу на чолі "адзуррі" заявив, що погано виконав свою роботу.