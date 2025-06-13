Італія

Основний воротар римського клубу готовий підписати угоду до 2029 року із зарплатнею 3,5 мільйона євро на рік.

Голкіпер Роми Міле Свілар близький до підписання нового довгострокового контракту з італійським клубом.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, сербський страж воріт узгоджує нову угоду, яка розрахована до літа 2029 року. Очікується, що зарплата гравця становитиме 3,5 мільйона євро на сезон, без урахування бонусів.

Свілар закріпився як основний воротар Роми, провівши всі 38 матчів Серії А у стартовому складі в минулому сезоні. За цей час він пропустив 35 м’ячів і 16 разів залишив свої ворота недоторканими. За оцінкою Transfermarkt, його ринкова вартість нині складає 17 мільйонів євро.

Нагадаємо, що 24-річний футболіст перебрався до Роми у 2022 році як вільний агент, після завершення контракту з Бенфікою.