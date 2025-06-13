Іспанія

Іспанський клуб планує орендувати ексгравця Реала з правом викупу та потенційним контрактом до 2030 року.

Центральний захисник Наполі Рафа Марін близький до переходу у Вільярреал на правах оренди. Угода передбачає річну оренду з опцією повного викупу наступного літа. У разі успішного виступу іспанець може підписати повноцінний контракт до 2030 року.

Рафа Марін приєднався до Наполі влітку 2024-го з мадридського Реала за 12 мільйонів євро, однак закріпитися в основному складі неаполітанців йому не вдалося. За сезон він вийшов на поле лише шість разів: чотири матчі у Серії А та два — в Кубку Італії.

Вільярреал, який завершив чемпіонат Іспанії на п’ятому місці та забезпечив собі участь у Лізі чемпіонів, зацікавлений у підсиленні оборонної лінії. Клуб вважає Маріна перспективним варіантом для довгострокової побудови захисту.

Очікується, що угоду можуть оформити вже найближчим часом, після фіналізації умов викупу.