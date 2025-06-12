Італія

Колишній гравець Ювентуса може повернутися до Серії A вже цього літа.

Вінгер Ліверпуля Федеріко К’єза залишається в орбіті інтересів Наполі, який продовжує діалог з представниками футболіста щодо можливого переходу. За інформацією журналіста Альфредо Педулли, сторони перебувають у постійному контакті, а розмови можуть активізуватись найближчим часом.

Головний тренер неаполітанців Антоніо Конте ще минулого року вказував на К’єзу як на бажане підсилення для атакувальної ланки. Наразі ситуація навколо гравця знову набула актуальності.

Попри інтерес із боку Мілана, саме Наполі виявляє найбільшу наполегливість у спробах повернути італійця до рідної першості.

К’єза приєднався до Ліверпуля минулого літа з Ювентуса за 12 мільйонів євро, проте не зміг повною мірою реалізувати себе в англійській Прем’єр-лізі. У сезоні 2024/25 він провів лише 14 матчів за "червоних", забивши два м’ячі та зробивши дві результативні передачі. При цьому в шести матчах АПЛ йому не вдалося відзначитись результативними діями.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль відхилив запит Барселони щодо Луїса Діаса.