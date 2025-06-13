Італія

Переговори між клубами мають відбутися наступного тижня.

Нападник Удінезе Лоренцо Лукка може змінити клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє Sky Sport Italia.

За інформацією джерела, у послугах 24-річного італійця зацікавлений Наполі, який вже погодив особистий контракт з футболістом.

Зазначається, що переговори між клубами про трансфер гравця відбудуться наступного тижня.

Минулого сезону Лукка провів 36 матчів, в яких забив 14 голів та зробив два асисти. Він став найкращим бомбардиром команди.

Раніше повідомлялося, що Наполі підписав Де Брюйне.