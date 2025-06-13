Переговори між клубами мають відбутися наступного тижня.
Лоренцо Лукка, Getty Images
13 червня 2025, 09:44
Нападник Удінезе Лоренцо Лукка може змінити клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє Sky Sport Italia.
За інформацією джерела, у послугах 24-річного італійця зацікавлений Наполі, який вже погодив особистий контракт з футболістом.
Зазначається, що переговори між клубами про трансфер гравця відбудуться наступного тижня.
Минулого сезону Лукка провів 36 матчів, в яких забив 14 голів та зробив два асисти. Він став найкращим бомбардиром команди.
Раніше повідомлялося, що Наполі підписав Де Брюйне.