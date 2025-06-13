Італія

В роздягальні "скуадри адзурри" буде спекотно.

Колишній головний тренер Мілана та Наполі Дженнаро Гаттузо знаходиться за крок від того, щоб очолити національну команду Італії. Про це повідомляє Sky Sport Italia.

За інформацією джерела, офіційне оголошення щодо призначення 47-річного фахівця має відбутися на початку наступного тижня.

Зазначається, що до тренерського штабу Гаттузо можуть увійти Леонардо Бонуччі та Андреа Бардзальї. Джанлука Дзамбротта та Сімоне Перротта можуть обійняти посади в Club Italia — це орган, який об'єднує національні збірні та координує їхню діяльність. Колишній головний тренер Італії Чезаре Пранделлі стане координатором молодіжних збірних.

Останнім місцем роботи Дженнаро Гаттузо був хорватський Хайдук, який він залишив на початку червня, цього року.

Нагадаємо, що Гаттузо є чемпіоном світу-2006 у складі збірної Італії.