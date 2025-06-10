Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Італійський фахівець поділився своїми думками після гри з Молдовою.

Головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті прокоментував перемогу своїх підопічних у відбірному матчі ЧС-2026 проти Молдови (2:0), який став для нього останнім на чолі національної команди.

"Я живу з труднощами, живу з ними все своє життя. Коли хтось намагається виявити до мене жалість, мені хочеться вдарити його головою. Я щоразу реагую на це.

Я визнаю, що не залишаю своєму наступнику велику збірну Італії, бо ми знову не дуже добре виступили. Мені дали змогу попрацювати. Я старався, помилявся, робив експерименти. У всьому, що я роблю, я намагаюся вчитися, і я не впевнений, що знаю більше, ніж будь-хто інший.

Я не зміг вичавити максимум із цих гравців, і я мушу це визнати. Всі були нижчими від середнього рівня. Насправді, ви всі були надто добрі до мене, я був би суворішим.

Я намагався струсити ситуацію, коли приїхав, але, можливо, завдав більше шкоди, судячи з того, що я бачу. Буффон бурчав мені з цього приводу чотири чи п'ять разів. Він дуже мені допоміг. Тільки потім розумієш, правильно ти вчинив чи ні. Бажаю всього найкращого Федерації та новому тренеру, який прийде.

Розчарування — це кохання, яке я відчуваю до цієї збірної. Сьогодні ввечері сім чи вісім дітей бігли зустрічати автобус команди, коли ми приїхали. Ми дивимося на любов, яка нас оточує, і ми не змогли відплатити за неї правильними виступами.

Що сказали гравці, коли я оголосив про свій відхід? Вони мовчали, їм не було чого сказати. Я подзвонив їм напередодні, але вони вже зрозуміли, як справи, і тому я вирішив просто висловитися. Зрештою, якби я тримав усе при собі, сьогодні й завтра були б нескінченні суперечки.

Я злюся на себе і ні на кого іншого, бо я погано виконав свою роботу. Я залишаю цю збірну Італії практично такою самою, як і я знайшов її, але я не зміг покращити ситуацію, що означає, що я погано виконав свою роботу. У моєму першому матчі у якості тренера був страх, що ми не потрапимо на Євро і тепер я залишаю команду в схожій ситуації.

Я сподіваюся, що той, хто прийде після мене, зможе покращити цю команду, бо я не бажаю зла цій команді. Можливо, я зробив якийсь неправильний вибір і, можливо, нам не пощастило, що перша гра була з Норвегією на виїзді. Якби зараз були легкі матчі, а у вересні складніші, все могло б бути інакше. Сказавши все це — я не впорався.

Якщо ви берете роль тренера збірної, вам доводиться шукати рішення. Ви не можете ховатись за алібі, що мало гравців. Я зробив помилки, і в якомусь сенсі мене правильно відправили додому, але я не подав заяву про відставку, тому що був переконаний, що можу досягти більшого. Якщо мені кажуть, що я не та людина, яка потрібна збірній, то я це приймаю", — наводить слова Спаллетті Football-Italia.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Італія — ​​Молдова.