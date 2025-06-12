Італія

"Россонері" готують підсилення оборони: на радарі — досвідчений українець та універсал із Польщі.

Мілан активно працює над посиленням захисної лінії в міжсезоння. Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, цього тижня представник італійського клубу, тісно пов’язаний із новим спортивним директором Іглі Таре, провів зустріч з керівництвом Арсеналу. Темою розмови стали два футболісти лондонців — Олександр Зінченко та Якуб Ківьор.

У клубі переконані, що саме захисна ланка потребує серйозного оновлення. Обидва гравці мають хороші шанси перейти до Серії А — Зінченка цінують за рівень гри та досвід у топчемпіонатах, а також за потенційно доступну ціну. Його контракт з Арсеналом чинний до 2026 року, а вартість трансферу може скласти менш як 15 мільйонів євро. Зарплата українця в Лондоні становить близько п'ять мільйонів євро після сплати податків, і Мілан прагне розподілити виплати на кілька сезонів.

Поляк Якуб Ківьор теж у фокусі уваги. Його універсальність (він може діяти як у центрі захисту, так і на фланзі або навіть у півзахисті), а також досвід виступів у Серії А та на міжнародній арені роблять його привабливою опцією для Аллегрі.

Попри інтерес до цих двох гравців, керівництво Мілана розглядає й інші варіанти для зміцнення оборонних редутів перед новим сезоном.

Минулого сезону Олександр Зінченко відіграв за Арсенал 23 матчі, забив один гол та віддав одну результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що Лунін може перейти в Мілан.