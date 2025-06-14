Італія

Що на цей випад скаже "Мафіозі"?

Колишній півзахисник Мілана та збірної Італії Ріккардо Монтоліво висловився щодо ймовірного призначення на посаду головного тренера "Скуадри адзурри" Дженнаро Гаттузо. Його слова наводить Goal.

"Я не поважаю Гаттузо, але сподіваюся, що він досягне успіху в збірній Італії, оскільки пропустити третій чемпіонат світу поспіль буде катастрофою для всієї нації. Це буде ганьба, яку будуть ще довго згадувати.

У Мілані я несподівано опинився поза складом. Я знайшов тренера (Гаттузо — прим.), який, навіть не сказавши мені про це особисто, недобросовісно виключив мене зі складу. Заради блага команди я вважав за краще не влаштовувати скандал і просто піти", — заявив Монтоліво.

Раніше повідомлялося, що Гаттузо близький до призначення в збірну Італії.