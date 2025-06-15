32-річний футболіст підпише контракт на три роки.
Граніт Джака, Getty Images
15 червня 2025, 20:37
Опорний півзахисник Баєра і національної збірної Швейцарії Граніт Джака близький до переходу в італійську Серію А.
За інформацією інсайдера Ніколо Скіри, 32-річний хавбек вже дав принципову згоду на переїзд до табору "россонері". Очікується, що швейцарець підпише контракт з Міланом до літа 2028 року, з можливістю продовження ще на сезон.
Зараз клуби ведуть активні переговори щодо суми та структури угоди — Мілан має намір закрити трансфер до кінця червня.
У минулому сезоні в 33 матчах Бундесліги він оформив два голи та сім асистів.
Раніше повідомлялося, що Баєр може зберегти нападника на наступний сезон.