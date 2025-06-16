Італія

Швейцарський хавбек може повернутися до Серії A.

Керівництво Мілана провело початкові перемовини з агентами центрального півзахисника леверкузенського Баєра Граніта Джаки. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг зі Sky Sport Germany.

За інформацією джерела, очікується, що найближчими днями сторони проведуть нову зустріч.

Цікаво, що інтерес Мілана до досвідченого швейцарця не пов’язаний із ситуацією навколо трансферу Луки Модрича. Італійський клуб розглядає Джаку як цінне підсилення незалежно від ходу інших трансферів. Сам гравець також вважає варіант із Міланом привабливим, хоча процес перебуває на ранній стадії.

Станом на зараз немає жодних офіційних пропозицій, домовленостей чи остаточних рішень. Баєр Леверкузен, у свою чергу, не гарить бажанням легко відпускати одного зі своїх лідерів.