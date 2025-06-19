Італія

Ківу потрібен його колишній підопічний.

Французький нападник італійської Парми Анге-Йоан Бонні провів якісний сезон у Серії A під орудою Крістіана Ківу з шістьома голами та чотирма гольовими передачами за 37 матчів.

Однак на початку літа головний тренер "синьо-жовтих" Крістіан Ківу отримав підвищення у вигляді призначення на відповідну посаду на чолі міланського Інтера, і тепер намагається забезпечити підвищення й для свого колишнього 21-річного підопічного.

"Змії" планують розпочати активні перемовини вже наступного тижня (23 – 29 червня).

Наразі ж у міланського колективу є просто розуміння того, що Парма очікує пропозицію в 25 млн євро + бонуси й не менше того.

Власне гравець уже погодився перейти до "нерадзуррі".