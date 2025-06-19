Ківу потрібен його колишній підопічний.
Анге-Йоан Бонні, Getty Images
19 червня 2025, 08:40
Французький нападник італійської Парми Анге-Йоан Бонні провів якісний сезон у Серії A під орудою Крістіана Ківу з шістьома голами та чотирма гольовими передачами за 37 матчів.
Однак на початку літа головний тренер "синьо-жовтих" Крістіан Ківу отримав підвищення у вигляді призначення на відповідну посаду на чолі міланського Інтера, і тепер намагається забезпечити підвищення й для свого колишнього 21-річного підопічного.
"Змії" планують розпочати активні перемовини вже наступного тижня (23 – 29 червня).
Наразі ж у міланського колективу є просто розуміння того, що Парма очікує пропозицію в 25 млн євро + бонуси й не менше того.
Власне гравець уже погодився перейти до "нерадзуррі".