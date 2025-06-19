Італія

Аргентинський півзахисник може залишити Італію цього літа — Бока планує активувати клаусулу в 3,5 млн євро.

Півзахисник збірної Аргентини Леандро Паредес найближчим часом може змінити клубну прописку — 30-річний гравець близький до повернення в аргентинську Боку Хуніорс.

За даними журналіста Сесара Луїса Мерло, сторони вже узгодили умови особистого контракту, який буде чинним до кінця грудня 2028 року. Бока має намір активувати відносно невелику клаусулу, прописану в угоді з Ромою — всього 3,5 мільйона євро.

Паредес лише у березні 2024 року підписав новий контракт з італійським клубом до літа 2026-го, однак уже влітку може залишити Європу. Хавбек є вихованцем Боки Хуніорс, де починав професійну кар'єру й виступав у першій команді з 2010 по 2015 рік.

У поточному сезоні за Рому аргентинець провів 33 матчі у всіх турнірах, забив чотири м’ячі та віддав дві результативні передачі.