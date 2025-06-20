Італія

Легенда чеського футболу, як зазначають в Італії, припинив співпрацю з клубом із Саудівської Аравії.

Павел Недвед більше не займає посаду спортивного директора Аш-Шабаба, за який виступає колишній голкіпер збірної України Георгій Бущан. Про це повідомив італійський інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, розірвання контракту клубу з Саудівської Аравії та 52-річним чехом, який як функціонер відомий за скандальною роботою в Ювентусі в статусі віцепрезидента, набуло чинності негайно.

Колишній півзахисник і функціонер Ювентуса та володар "Золотого м’яча" приєднався до саудівського клубу у січні 2025 року, але його робота на цій посаді тривала недовго. Причини раптового припинення співпраці наразі не розголошуються. До Саудівської Аравії чех не працював із листопада 2022 року через судові справи щодо фінансових махінацій Ювентуса.

Аш-Шабаб, один із традиційних клубів Саудівської Аравії, нині переживає етап внутрішньої перебудови. У березні повідомлялося, що у Аш-Шабаба існували фінансові проблеми - гравці навіть бойкотували тренування через невиконане на той момент обіцяння керівництва щодо виплати усіх боргів до кінця лютого.