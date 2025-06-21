Італія

Гравець перебуває на шляху становлення в італійському футболі.

Трансфер бразильського центрального захисника Фелліпе Джека з Палмейраса до італійського Комо взимку 2024 року на правах оренди за 200 тис. євро міг пройти поза увагою футбольної спільноти, адже тоді йшлось про підсилення гравцем команди віком до 19 років.

Однак півторарічна угода вже цього літа добігла до завершення, і нині вже 19-річний виконавець зумів досягнути прогресу в новій країні та навіть провів сім матчів (166 хвилин) у складі "дорослої" команди.

Але цього вистачило для того, щоб отримати позитивні відгуки від Сеска Фабрегаса й зрештою схвалення керівниками клубу повноцінного трансферу.

2 млн євро + 30% від наступного продажу футболіста отримає Палмейрас.

Окрім цього, Джек уже встиг отримати й італійський паспорт та дебютувати в складі юнацької збірної Італії до 19 років.

Контракт розраховано до 2028 року.