Італія

Італійський клуб намагався зекономити на трансфері, але португальці чекають більшу суму.

Ювентус зробив спробу залишити у своєму складі вінгера Франсішку Консейсана, який провів минулий сезон в Турині на правах оренди. За даними Sky Sport Italia, італійці запропонували Порту суму менш ніж 30 мільйонів євро — саме стільки передбачено як клаусула у контракті португальця.

Однак Порту відмовився від цієї пропозиції, посилаючись на наявність інших претендентів, які готові викласти більшу суму за молодого таланта. Таким чином, надії Ювентуса на знижку не виправдалися.

Нагадаємо, що рік тому туринці орендували Консейсау за десять мільйонів євро, але право викупу в угоді передбачено не було. Тепер "б’янконері" доведеться або зрівняти пропозиції інших клубів, або втратити гравця.

Раніше повідомлялось, що Консейсана-молодшого запропонували Мілану.