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Франсішку Консейсан висловився про перемогу над Аль-Айном.

Вінгер Ювентуса Франсішку Консейсан прокоментував перемогу своєї команди в матчі групового етапу КЧС-2025 проти Аль-Айна (5:0), в якому він оформив дубль.

"Я дуже задоволений забитими голами, але передусім перемогою команди.

Ми добре розпочали, перемога — це те, чого ми хотіли, і ми хочемо продовжувати так само. Ми у гарній формі, і ми працюємо над цим щодня.

Мені подобається грати в будь-якій ролі, яку вимагатиме тренер", — наводить слова Консейсана прес-служба клубу.

Свій наступний матч Ювентус проведе проти Відада. Гра відбудеться 22 червня о 19:00.