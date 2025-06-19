Франсішку Консейсан висловився про перемогу над Аль-Айном.
Франсішку Консейсан, Getty Images
19 червня 2025, 21:16
Вінгер Ювентуса Франсішку Консейсан прокоментував перемогу своєї команди в матчі групового етапу КЧС-2025 проти Аль-Айна (5:0), в якому він оформив дубль.
"Я дуже задоволений забитими голами, але передусім перемогою команди.
Ми добре розпочали, перемога — це те, чого ми хотіли, і ми хочемо продовжувати так само. Ми у гарній формі, і ми працюємо над цим щодня.
Мені подобається грати в будь-якій ролі, яку вимагатиме тренер", — наводить слова Консейсана прес-служба клубу.
Свій наступний матч Ювентус проведе проти Відада. Гра відбудеться 22 червня о 19:00.