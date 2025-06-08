Італія

Австрійський форвард знову стане вільним агентом.

Нападник міланського Інтера Марко Арнаутович залишить склад "нерадзуррі" цього літа. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

"Я залишаю Інтер вільним агентом. Більше не буду частиною їхньої команди", — сказав Арнаутович.

Діючий контракт Марко з міланським клубом розрахований до 30 червня цього року.

Минулого сезону Арнаутович провів 28 матчів, у яких забив сім голів та віддав дві гольові передачі.

Раніше повідомлялося, що контракт Інтера з Ківу буде розраховано на два роки.