Австрійський форвард знову стане вільним агентом.
Марко Арнаутович, Getty Images
08 червня 2025, 21:15
Нападник міланського Інтера Марко Арнаутович залишить склад "нерадзуррі" цього літа. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
"Я залишаю Інтер вільним агентом. Більше не буду частиною їхньої команди", — сказав Арнаутович.
Діючий контракт Марко з міланським клубом розрахований до 30 червня цього року.
Минулого сезону Арнаутович провів 28 матчів, у яких забив сім голів та віддав дві гольові передачі.
Раніше повідомлялося, що контракт Інтера з Ківу буде розраховано на два роки.