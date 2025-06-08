Нападник міланського Інтера Марко Арнаутович залишить склад "нерадзуррі" цього літа. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

"Я залишаю Інтер вільним агентом. Більше не буду частиною їхньої команди", — сказав Арнаутович.

Діючий контракт Марко з міланським клубом розрахований до 30 червня цього року.

Минулого сезону Арнаутович провів 28 матчів, у яких забив сім голів та віддав дві гольові передачі.

Раніше повідомлялося, що контракт Інтера з Ківу буде розраховано на два роки.