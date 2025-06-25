Італія

Поїде догравати кар’єру.

Словацький центральний півзахисник Ондрей Дуда почав свою мандрівку країнами Європи ще взимку 2014 року, коли перейшов до польської Легії з Кошице за скромні 300 тис. євро.

У подальшому в кар’єрі вже 30-річного виконавця були виступи за берлінську Герту, англійський Норвич, Кельн та зрештою італійську Верону, де він і провів останній сезон.

Однак контракт із "мастифами" добігає свого завершення і продовжений не буде, на чому сторони раніше вже наголосили.

Наступною ж зупинкою в кар’єрі Дуди буде Саудівська Аравія, де місцевий Аль-Іттіфак запропонував футболісту контракт до 2027 року.

За сезон Дуда відіграв 29 матчів, забив один гол та віддав чотири гольові передачі.