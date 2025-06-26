Італія

У клубі вважають, що трансфер Граніта буде занадто дорогим.

Мілану буде важко оформити підписання півзахисника Баєра Граніта Джаки.

Спортивний директор "россонері" Іглі Таре встановив контакт з представниками гравця, проте переговори між клубами на даний момент не ведуться.

За повідомленнями журналіста Флоріана Плеттенберга, в Мілані вважають, що трансфер швейцарця буде занадто витратним, тому не планують робити пропозицію.

Вартість Граніта, за версією порталу Transfermarkt, становить 12 млн євро. Контракт хавбека з "фармацевтами" розрахований до середини 2028 року.

Раніше повідомлялося, що Мората погодився на перехід у Комо.