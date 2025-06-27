Італія

Італійський клуб працює на трансферному ринку.

Італійський Комо знаходиться за крок від підписання вінгера іспанського Бетіса Хесуса Родрігеса Карабальйо. Про це повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, трансфер 19-річного іспанця обійдеться італійському клубу в 22,5 млн євро плюс бонуси. Загальна сума складе 28 млн євро.

Зазначається, що угода між клубами досягнута. Медогляд футболіста відбудеться на початку наступного тижня.

Минулого сезону Хесус Родрігес Карабальйо відіграв за Бетіс 44 матчі, забив п'ять голів та віддав чотири результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Комо узгодив з Міланом трансфер Тіава.