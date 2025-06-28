Італія

Причиною можливої дискваліфікації є підозра на участь у договірному матчі.

Воротар Удінезе Мадука Окоє може надовго залишитися поза футболом через дискваліфікацію. Про це повідомляє Corriere dello Sport.

За інформацією джерела, 25-річний нігерієць підозрюється в участі у договірному матчі з метою заробітку на ставках.

Інцидент стався у матчі Серії А проти Лаціо, який відбувся у березні минулого року. Тоді на 64 хвилині Окоє отримав жовту картку за затягування часу і саме на цю подію було зафіксовано аномально велику кількість ставок.

Зазначається, що Мадука міг домовитися про це із власником піцерії з Удіне, який є його близьким другом. За цю подію на ставках було виплачено 120 тисяч євро.

Наразі розслідування веде прокуратура Італійської федерації футболу. Якщо вина голкіпера буде доведена, його можуть дискваліфікувати на чотири роки.

Минулого сезону Окоє провів 26 матчів, з яких п'ять на нуль при 40 пропущених м'ячах.

Раніше повідомлялося, що Удінезе продовжив контракт із капітаном Товеном.