Італія

Вистачило трохи часу для того, щоб футболіст себе зарекомендував.

Французький центральний захисник Умар Соле мав складну футбольну долю цього сезону, адже посеред вересня минулого року залишив австрійський РБ Зальцбург, проте так і не знайшов собі нової команди аж до початку 2025 року.

Зрештою, фріульський Удінезе запросив 25-річного виконавця до себе в якості вільного агента, і в другій частині кампанії він відіграв 19 матчів, забив один гол та віддав дві гольові передачі.

"Б’янконері" спочатку домовились із футболістом щодо контракту строком на два роки, але ще за ходом сезону Соле почав приваблювати до себе увагу таких клубів, як міланський Інтер, Наполі та лондонський Вест Гем, тож фріульці тепер вирішують питання оновлення угоди з гравцем.

Пропозиція Удінезе наразі полягає в підписанні контракту до 2028 року з можливістю продовження ще на один сезон.

Місцева преса повідомляє, що сторони дуже близькі до укладання угоди, тож цього літа трансфер Соле є малоймовірним.