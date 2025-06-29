Італія

Юнаки "Фурії Рохи" нині в ціні

Іспанський центральний захисник Валенсії Сесар Таррега це літо розпочав із виступів у складі молодіжної збірної Іспанії на чемпіонаті Європи-2025 у Словаччині, де "Фурія Роха" вилетіла в чвертьфіналі від, як виявилось, майбутніх переможців змагань — англійців.

Внесок 23-річного виконавця "кажанів" у виступи збірної країни при цьому був значним — він провів три повних матчі, і також брав участь у заключній грі групового етапу проти Італії (1:1).

І коли збірна Іспанії вилетіла з турніру, то літні пригоди для Тарреги на цьому не завершились, бо на черзі — імовірна зміна клубу.

У будь-якому випадку, італійська Болонья дуже хоче, аби це сталось уже найближчим часом.

Валенсія кілька днів тому отримала першу ставку від "россоблу" в майже 10 млн євро, але відповіла відмовою.

Іспанський клуб запросив більше коштів за свого молодого футболіста й залишив вікно для перемовин відчиненим.

За сезон у Тарреги 38 матчів на клубному рівні, два голи та один гольовий пас.