Італія

Англійський нападник не зацікавлений у переході до РПЛ і чекає нових пропозицій з Європи.

Теммі Абрагам, нападник Роми, який минулий сезон провів в оренді в Мілані, не прийняв пропозицію від російського Зеніта. Про це повідомив італійський інсайдер Ніколо Скіра.

27-річний англієць чітко дав зрозуміти, що не розглядає варіанти продовження кар’єри за межами топ-5 європейських ліг. Інтерес із боку клубу з Санкт-Петербурга залишився без відповіді, оскільки Абрагам прагне залишитися на конкурентному рівні.

Попри доволі стабільний сезон у складі Мілана, де він записав на свій рахунок десять голів і сім асистів у 45 матчах, клуб вирішив не активовувати опцію викупу контракту. Наразі футболіст повернувся до Роми, однак його майбутнє в римському клубі залишається відкритим.

Очікується, що найближчим часом Абрагам розгляне нові пропозиції з провідних європейських ліг.