Італія

Колишній хавбек Металіста та збірної Аргентини прагне відновити кар’єру після півторарічної паузи.

Алехандро "Папу" Гомес, ексгравець харківського Металіста та збірної Аргентини, має шанс повернутися у великий футбол. У коментарі Джанлуці Ді Марціо досвідчений півзахисник підтвердив, що отримав пропозицію від італійської Падови, яка нещодавно здобула підвищення до Серії B.

Гомес не приховує бажання знову вийти на поле після тривалої дискваліфікації:

— Я дійсно хочу знову грати. Це важко, бо я перебував поза футболом півтора року, але почуваюсь готовим. Коли в тебе забирають те, що ти любиш, це боляче. Я люблю футбол і люблю Італію, — зізнався аргентинець.

Останнім клубом 36-річного футболіста була Севілья, яку він залишив перед тим, як отримати дворічне відсторонення за порушення допінг-правил у 2023 році. Гомес відомий за виступами в Серії A за Аталанту, Катанью та Монцу, а його потенційне повернення до італійського футболу викликає інтерес з огляду на колишню популярність у місцевих вболівальників.

Нагадаємо, що свого часу Гомес також виступав за Металіст, але покинув клуб у 2014 році.