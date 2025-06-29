Італія

Італієць підпише контракт за схемою 1+1.

Нападник Бешикташа Чіро Іммобіле незабаром може повернутися до італійської Серії А. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, у послугах 35-річного італійця зацікавлена ​​Болонья, яка перебуває на фінальній стадії переговорів з "орлами", які відпустять гравця безкоштовно. При цьому італійський клуб впевнений в угоді та сподівається закрити трансфер цього тижня.

Також зазначається, що досвідчений форвард підпише контракт за схемою "1+1" з окладом у розмірі двох мільйонів євро.

У минулому матчі Іммобіле провів 41 матч, у яких забив 19 голів та віддав чотири результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Болонья полює за захисником молодіжки Іспанії, але Валенсія відхилила першу пропозицію.