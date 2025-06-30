Вихованець міланського клубу має відповідну умову в контракті.
Гаетано Орістаніо, Getty Images
30 червня 2025, 11:57
Італійська Венеція за підсумками сезону залишила склад учасників Серії A, посівши передостанню сходинку в турнірній таблиці.
Після цього відповідно розпочав процес переформатування клубу на участь у другому за силою дивізіоні, а отже за його провідними футболістами почали полювати команди, які залишились у "еліті".
Зокрема, Парма та Торіно звернули увагу на атакувального півзахисника Гаетано Орістаніо, який і сам нещодавно був новачком Венеції влітку минулого року.
Тоді 22-річний вихованець міланського Інтера залишив рідний клуб на користь трансферу за 4 млн євро, але "змії" залишили за собою право на 30% від його наступного продажу.
Тож інтерес Парми та Торіно цікавить ще й міланський колектив, який очікує почути гідні пропозиції щодо свого колишнього футболіста на адресу Венеції.
За сезон у Орістаніо три голи та три гольові передачі за 37 матчів.