Іспанія

Француз пропустив груповий етап турніру через проблеми зі здоров'ям.

Нападник мадридського Реалу Кіліан Мбаппе має повернутися на поле у ​​майбутньому матчі 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025 проти Ювентуса. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, 26-річний француз вже провів кілька тренувань із командою і вже набирає форму, що має допомогти йому повернутися у заявку "вершкових".

Нагадаємо, 19 червня Кіліана було госпіталізовано з гострим гастроентеритом, а через тиждень він повернувся до тренувань у загальній групі команди Хабі Алонсо. Через хворобу форвард втратив кілька кілограмів.

Через проблеми зі здоров'ям Мбаппе пропустив увесь груповий етап турніру, де Реал зіграв внічию з Аль-Хілялем, а потім обіграв Пачуку та Зальцбург.

Нагадаємо, матч Реал Мадрид — Ювентус відбудеться 1 липня, о 22:00.