Італія

Маротта підбив підсумки сезону.

Інтер завершив боротьбу на Клубному чемпіонаті світу-2025 вже на стадії 1/8 фіналу, поступившись бразильському Флуміненсе з рахунком 0:2.

Після матчу президент міланського клубу Джузеппе Маротта прокоментував поразку та оцінив сезон загалом:

"Це був останній матч довгого й виснажливого сезону, в якому ми змогли проявити себе, представляючи італійський футбол у всіх змаганнях, включно з цим. Очікувати більшого від команди після 63 зіграних матчів, а це на понад 20 більше, ніж у деяких наших головних конкурентів, означає також проаналізувати психологічні та фізичні наслідки цього.

Цей поєдинок — яскравий приклад: якби його грали в березні, результат, можливо, був би іншим. Тепер нам потрібно зібратися, відновити сили й підійти до початку нового сезону з тією самою рішучістю та повагою до цінностей, які завжди вирізняли наш клуб. Історія Інтера вчить нас, що ми завжди повинні піднімати планку й максимально гідно змагатися в кожному турнірі. І наступного сезону ми знову братимемо участь в усіх", — сказав Маротта.

У чвертьфіналі Флуміненсе зустрінеться з Аль-Хілялем.