Італія

Наставник "нерадзуррі" поділився своїми думками після гри з Флуміненсе.

Головний тренер міланського Інтера Крістіан Ківу прокоментував поразку своєї команди у матчі 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025 проти Флуміненсе (0:2).

"Ми конкурентоспроможні, у нас є прагнення до перемоги, ми робимо все можливе, щоб досягти мети. Візьму із цього турніру позитивні моменти. Попри труднощі, багато молодих гравців та новачків віддали свої сили. Тож маємо позитивно оцінювати сезон, зважаючи на велику кількість матчів і памятати про деяке розчарування.

У цьому турнірі ми виклалися до кінця, попри труднощі. Вважаю позитивом те, що новий тренерський штаб зміг краще пізнати команду, її сильні та слабкі сторони. Після серйозного розчарування важко щось змінити відразу, але я бачу, що хлопці стараються на повну.

Та можна робити більше – і я цього вимагаю. Водночас потрібно залишатися чесними й тверезо оцінювати ситуацію, аби рухатися вперед. Ми проведемо аналіз. Сьогодні ми боролися до самого кінця, намагаючись повернутися в гру після слабкого старту. Треба розібратися в причинах. В останні 30 хвилин ми створили моменти, щоб зрівняти рахунок, але, на жаль, не вдалося.

Бажання замало – ти отримуєш не те, що хочеш, а те, за що борешся. Ми боролися, могли краще розпочати, але футбол такий. І в доброму, і в поганому слід залишатися чесними, аби розвивати проєкт. Тільки так можна досягати цілей.

4-4-2? Це був експеримент, бо все, що ми робили до того моменту, було недостатнім. Ми влучили у штангу, у перекладину, створювали моменти. Все могло скластися інакше, але сьогодні не склалося", — наводить слова Ківу прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Інтер — Флуміненсе.