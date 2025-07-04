Італійський хавбек визнав провину після інциденту з молодими гравцями, однак уникнув серйозного покарання.
Ніколо Дзаніоло, Getty Images
04 липня 2025, 08:23
Півзахисник Галатасарая Ніколо Дзаніоло, який у сезоні-2024/25 виступав на правах оренди за Фіорентину, погодився сплатити штраф у розмірі 15 000 євро після конфлікту в роздягальні Роми.
Інцидент стався 25 травня після одного з матчів. За даними розслідування Федерації футболу Італії (FIGC), у роздягальні між Дзаніоло та двома гравцями молодіжної команди Роми відбулася суперечка, яка переросла у незначну штовханину.
Попри те, що обидва молоді футболісти звернулися до лікарні, жодних травм у них не виявили. Результати розслідування підтвердили відсутність серйозного фізичного насильства.
Дзаніоло визнав провину та погодився на фінансове покарання, тим самим закривши дисциплінарну справу без додаткових санкцій.