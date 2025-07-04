Італія

Італійський хавбек визнав провину після інциденту з молодими гравцями, однак уникнув серйозного покарання.

Півзахисник Галатасарая Ніколо Дзаніоло, який у сезоні-2024/25 виступав на правах оренди за Фіорентину, погодився сплатити штраф у розмірі 15 000 євро після конфлікту в роздягальні Роми.

Інцидент стався 25 травня після одного з матчів. За даними розслідування Федерації футболу Італії (FIGC), у роздягальні між Дзаніоло та двома гравцями молодіжної команди Роми відбулася суперечка, яка переросла у незначну штовханину.

Попри те, що обидва молоді футболісти звернулися до лікарні, жодних травм у них не виявили. Результати розслідування підтвердили відсутність серйозного фізичного насильства.

Дзаніоло визнав провину та погодився на фінансове покарання, тим самим закривши дисциплінарну справу без додаткових санкцій.