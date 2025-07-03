Італія

Сума трансферу становитиме близько 19 мільйонів євро.

Вінгер Селтіка Ніколас Кюн може продовжити свою кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, у послугах 25-річного німця зацікавлений Комо, який вже домовився із шотландським клубом про трансфер футболіста.

Сума трансферу становитиме близько 19 мільйонів євро, а сам Ніколас вже погодив особистий контракт із командою Сеска Фабрегаса.

Минулого сезону Кюн провів 51 матч, у яких забив 21 гол та віддав 15 гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Комо домовився про перехід із вінгером АЗ.