Сума трансферу становитиме близько 19 мільйонів євро.
Ніколас Кюн, Getty Images
03 липня 2025, 23:59
Вінгер Селтіка Ніколас Кюн може продовжити свою кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, у послугах 25-річного німця зацікавлений Комо, який вже домовився із шотландським клубом про трансфер футболіста.
Сума трансферу становитиме близько 19 мільйонів євро, а сам Ніколас вже погодив особистий контракт із командою Сеска Фабрегаса.
Минулого сезону Кюн провів 51 матч, у яких забив 21 гол та віддав 15 гольових передач.
Раніше повідомлялося, що Комо домовився про перехід із вінгером АЗ.