Угода з нідерландським футболістом розрахована до літа 2030 року.
Джейден Аддай, ФК Комо
05 липня 2025, 11:39
Комо на своєму офіційному сайті оголосив про підписання вінгера АЗ Джейдена Аддая.
Угода з 19-річним нідерландцем розрахована до літа 2030 року.
Сума трансферу футболіста становила близько 14 мільйонів євро.
Минулого сезону Аддай дебютував в основній команді АЗ. Разом із молодіжними лігами він провів 36 матчів, у яких забив десять голів та віддав чотирьох асистів.
Раніше повідомлялося, що Комо підпише вінгера Селтіка Кюна.