Італія

Угода з нідерландським футболістом розрахована до літа 2030 року.

Комо на своєму офіційному сайті оголосив про підписання вінгера АЗ Джейдена Аддая.

Угода з 19-річним нідерландцем розрахована до літа 2030 року.

Сума трансферу футболіста становила близько 14 мільйонів євро.

Минулого сезону Аддай дебютував в основній команді АЗ. Разом із молодіжними лігами він провів 36 матчів, у яких забив десять голів та віддав чотирьох асистів.

Раніше повідомлялося, що Комо підпише вінгера Селтіка Кюна.