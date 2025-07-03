На рахунку 31-річного італійця лише одна гра у складі "нерадзуррі".
Раффаеле Ді Дженнаро, ФК Інтер
03 липня 2025, 20:50
Міланський Інтер на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нового контракту з воротарем Раффаеле Ді Дженнаро.
Нова угода з 31-річним вихованцем "нерадзуррі" розрахована до літа 2026 року.
Раффаеле був у складі міланського Інтера з 2009 по 2019 рік, після чого повернувся до команди влітку 2023 року. За весь цей час він провів лише один матч в основній команді.
За свою кар'єру Ді Дженнаро виступав за Катандзаро, Латіну Кальчо, Читтаделлу, Губбіо, Спецію, Тернану та Пескару.
Раніше повідомлялося, що Чалханоглу прийняв рішення щодо майбутнього в Інтері.