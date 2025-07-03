Італія

На рахунку 31-річного італійця лише одна гра у складі "нерадзуррі".

Міланський Інтер на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нового контракту з воротарем Раффаеле Ді Дженнаро.

Нова угода з 31-річним вихованцем "нерадзуррі" розрахована до літа 2026 року.

Раффаеле був у складі міланського Інтера з 2009 по 2019 рік, після чого повернувся до команди влітку 2023 року. За весь цей час він провів лише один матч в основній команді.

За свою кар'єру Ді Дженнаро виступав за Катандзаро, Латіну Кальчо, Читтаделлу, Губбіо, Спецію, Тернану та Пескару.

Раніше повідомлялося, що Чалханоглу прийняв рішення щодо майбутнього в Інтері.