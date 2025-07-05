Італія

Потужний форвард підсилив міланський клуб.

Французький нападник Анж-Йоан Бонні почав своє знайомство з італійським футболом на моменті трансферу до Парми з рідного Шатору в якості вільного агента влітку 2021 року.

За цей час 21-річний виконавець устиг пограти в двох дивізіонах на Апеннінському півострові, і зрештою зміг зберегти результативність після підвищення команди в класі.

Шість голів та чотири асисти за 38 матчів — показники не надзвичайно видатні, але в міланському Інтері переконані, що Бонні може забивати й більше.

Звідси й підсумкова вартість трансферу гравця — 24 млн євро + бонуси, яку погодились заплатити "змії" за його трансфер цього літа.

Контракт із зарплатнею в 2 млн євро за сезон підписано до 2030 року.