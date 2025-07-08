Італія

Аль-Кадсія не змогла переконати італійський клуб.

Аталанта відхилила вже другу, покращену пропозицію Аль-Кадісії щодо трансферу нападника Матео Ретегі. Саудівський клуб готовий був заплатити 53 мільйони євро.

За інформацією Football Italia, Аталанта залишається відкритою до переговорів, але не готова продавати найкращого бомбардира Серії А менш ніж за 60 мільйонів євро.

Аргентинець із італійським паспортом перейшов до Аталанти минулого літа з Дженоа за 20 мільйонів євро. Тепер, після стрімкого прогресу, він отримав привабливу пропозицію особистого контракту від Аль-Кадісії — близько 20 мільйонів євро на рік.

Сам гравець, зацікавлений у переході до Саудівської Аравії, однак остаточне рішення за Аталантою. Якщо угода все ж буде укладена, італійський клуб планує звернути увагу на потенційних замінників, серед яких — Джакомо Распадорі з Наполі та Лоренцо Лукка з Удінезе.

Ретегі минулого сезону забив 25 голів у 36 матчах, ставши ключовим гравцем Аталанти.