Італія

Півзахисник Наполі поділився враженнями від нового життя в Італії та переходу Де Брюйне до команди.

Скотт Мактоміней, півзахисник Наполі, задоволений своїм новим життям у Неаполі, зазначаючи, що це місто і його пристрасні вболівальники надихають його кожного разу, коли він виходить на поле.

"Неаполь — неймовірне місто з чудовими й пристрасними людьми, які вболівають за місцевий клуб. Це надихає мене кожного разу, коли я виходжу на поле, адже їм не байдуже. Тут абсолютно інший спосіб життя. Це дає мені ще більше сил. Я хотів покинути зону комфорту й стати успішним у іншому місці. Я завжди бажаю Манчестер Юнайтед лише всього найкращого. Це був клуб мого життя протягом понад 20 років", — поділився Мактоміней.

Також півзахисник висловив радість з приводу переходу Кевіна Де Брюйне до Наполі: "Він неймовірний гравець і, очевидно, що він принесе нашій команді багато користі та досвіду. Це чудово, що він приєднався до нас", — додав шотландець.

Раніше стало відомо, що Наполі чекає фінансових гарантій від Галатасарая перед завершенням трансферу Осімгена.