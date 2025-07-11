Форвард Ювентуса не захотів вести переговори з Ноттінгем Форест заради повернення до Ліги 1.
Тімоті Веа, Getty Images
11 липня 2025, 10:40
Нападник Ювентуса Тімоті Веа близький до переходу в Марсель.
За інформацією Football Italia, 25-річний американець вирішив не розглядати варіант з англійським Ноттінгем Форест і зосередився на трансфері до французького клубу.
Веа вже має досвід гри у Франції — раніше він виступав за Лілль та ПСЖ. Перехід до Марселя стане для нього поверненням у знайомий чемпіонат, де він сподівається отримати більше ігрової практики.
Раніше повідомлялося, що Осімген хоче перейти до Ювентуса.